Tour de France 2024 tappa di oggi 17 luglio | percorso orari tv Vingegaard sfida Pogacar sulle Alpi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si torna a salire aldecon il primo assaggio diin attesa del weekend conclusivo. Appuntamentocon la diciassettesima: andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria, favoriti, programma e palinsesto TV. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDEDALLE 12.45Si partirà da Saint-Paul-Trois-Châteaux per arrivare a Superdévoluy dopo 177.8 chilometri e 2850 metri di dislivello. Una prima parte che sarà totalmente pianeggiante fino alla lieve salita verso L’Epine, non segnata come GPM. Si attraverserà Veynes per il traguardo volante e poi la corsa si accenderà nel finale: si affronterà in rapida successione il Col Bayard di seconda categoria (6.8 km al 7,3%), il Col du Noyer di prima categoria (7.5 km all’8,1%) e l’arrivo in cima a Superdévoluy (3,8 km al 5.9%).