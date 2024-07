Tour de France 2024 la tappa di domani Gap-Barcelonnette | percorso altimetria orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Continuano le tappe impegnative in quest’ultima settimana delde: dopo la primaalpina di oggi,ci sarà un’altra frazione insidiosa che potrebbe favorire qualche fuga, visti i tanti sali e scendi che presenterà.Si partirà da Gap per arrivare a Barcellonnette dopo 179.5 chilometri e 3100 metri di dislivello. Sin dalla partenza ci saranno pochi punti per respirare: sarà un costante mangia e bevi, con salita e discesa e pochissima pianura. Si scala per primo il Col du Festre di terza categoria (3.9 km al 6.3%), poi la Cote de Corps sempre di terza categoria (2.1 km al 7,2%). Dopo un breve strappetto si passerà per il traguardo volante di Saint-Bonnet-en-Champsaur ai piedi del Col de Manse di terza categoria (5.1 km al 3.6%).