Tornano ‘La Talpa’ e ‘I Cesaroni’ Mediaset svela palinsesti 2024-2025

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Attesa per serate 'Amici-Verissimo' ed eventi Vasco Rossi e Pausini'La Talpa' e 'I Cesaroni', debuttano le serate speciali 'Amici-Verissimo', e non mancheranno film, musica, intrattenimento e informazione.Tante novità ma soprattutto tante conferme per i, presentati ieri sera a Cologno Monzese. "Il Day Time fortissimo viene confermato" ha assicurato Federico Di