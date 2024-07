The Donald deve difendersi pure dai teologi

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Scampato alla morte, aveva detto: «Sono qui per fortuna o grazie a Dio». Apriti cielo: Vito Mancuso lo tratta da miscredente perché confonde divino e caso. In realtà la sua uscita è molto umana: è tipico dell’uomo non possedere il proprio destino.