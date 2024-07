Settimana corta sì per 8 lavoratori su 10 Quali sono i pro e i contro?

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Iitaliani vogliono la. La richiesta arriverebbe quasi all’unisecondo un’indagine della società NielsenIQ in cui l’80% degli intervistati si è dichiarato favorevole alla riduzione dellalavorativa da cinque a quattro giorni. Accanto alla, anche lo smart working è emerso come strumento fortemente auspicato daiitaliani per migliorare