Senza i nostri muri nessun camionista avrebbe frustato delle donne che provavano a migrare

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il video lo avete visto: iltiene in mano una cinghia con un terminale di ferro, urla e poi frusta le ragazze eritree mentre scendono dal camion.La dico semplice: chi fugge per vivere ha sempre ragione, anche se non ha il timbro sul passaporto che pretendono quelli che non hanno mai avuto problemi con i timbri sui passaporti.