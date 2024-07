Sea-Watch ' a Meloni e Piantedosi auguriamo il peggio'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "I politici del governo italianosono oggi in Libia per lavorare con il primo ministro della Libia occidentale Dabaiba sulla loro politica migratoria distopica. Di qualunque cosa parlino, probabilmente mira ad aumentare il numero di uccisioni nel Mediterraneo.loro tutto il". Lo afferma Sea-International nella giornata in cui la premier Giorgiae il ministro dell'Interno Matteohanno partecipato al Trans-Mediterranean Migration Forum, a Tripoli. Un messaggio simile ma dai toni più aspri è stato pubblicato sul profilo tedesco di X della ong, in cui si augura a"tutto il male dal profondo del nostro cuore".