Scuola | De Cristofaro Avs ' è di tutti non di chi governa grave revoca incarico a Palermo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Se sei di sinistra e se hai svolto incarichi politici non puoi essere ‘promosso' in uno dei licei più prestigiosi del capoluogo siciliano, l'Umberto I, pur avendonei titoli. E' quanto successo a Giusto Catania, professore e preside da oltre dieci anni dell'Istituto Comprensivo Giuliana Saladino del Cep di, in passato consigliere comunale ae tra i più giovani eurodeputati eletti in Sicilia. Prima l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia gli comunica l'assegnazione presso il Liceo Classico Umberto I die poi dopo qualche giorno glil'a seguito di un reclamo di una dirigente scolastica". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.