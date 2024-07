Sberna Vicepresidente Parlamento Ue | Grande emozione e responsabilità Ecr può fare la differenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Agenzia Vista) Strasburgo, 17 luglio 2024 "Per me è una, questa decima legislatura potràlain Europa e in particolare il gruppo Ecr potrà portare in Ue quello che di buono l'Italia sta facendo nel nostro Paese e nel mondo grazie a Giorgia Meloni. Possiamo riportare l'europa delle nazioni che noi vogliamo al centro del dibattito internazionale". Così Antonelladeleuropeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev