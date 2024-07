Sanità | Schlein a Meloni ' si ricordi che è al governo e dia risposte su Ssn'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - “Invece di accampare scuse sulle coperture finanziarie dell'opposizione e continuare a propinare la boutade elettorale del dl liste di attesa, Giorgiadovrebbe ricordarsi che è ale dareconcrete alla richiesta di un Ssn efficiente, universale e accessibile, al fine di salvaguardare il diritto alla salute di tutti i cittadini. Per ora ha solo ridotto la spesa sanitaria sul PIL, tagliando lapubblica”. Così la segretaria del partito democratico, Elly. “Il ministro per i rapporti con il Parlamento - aggiunge - dovrebbe essere a conoscenza di quanto accade nelle sedi parlamentari: la legge che porta il mio nome è stata affossata dalla maggioranza in modo pretestuoso sebbene il gruppo del Pd abbia fornito diverse opzioni di copertura finanziaria della legge.