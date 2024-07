Sampdoria Coda si presenta così | spero di battere il record di gol in Serie B | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Laha trovato finalmente il bomber. Il club blucerchiato è stato protagonista di un vero e proprio blitz per assicurarsi le prestazioni di Massimo, un vero e proprio lusso per il campionato diB. A distanza di undici mesi dal mancato trasferimento alla, il calciatore si veste finalmente di blucerchiato. “l’anno scorso forse non ci sono stati tutti i presupposti per chiudere questo matrimonio – racconta l’attaccante dal ritiro di Jena -. Qualche settimana fa invece sono stato avvisato della possibilità di venire, ho dato subito la mia disponibilità e abbiamo chiuso la trattativa in breve tempo”. Protagonista di un simpaticodizione arrivato al milione di visualizzazioni tra Instagram e TikTok, l’attaccante di Cava de’ Tirreni sa di rivestire un ruolo fondamentale nello scacchiere a disposizione di Andrea Pirlo.