Roma il rapinatore vestito da sub che ruba orologi Rolex | Ha l’accento romano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 luglio 2024) «Dammi l’o o ti sparo». Un, armato di pistola econ una tuta da sub e un passamontagna ha messo a segno un colpo nel quartiere Casalpalocco di. La rapina risale allo scorso 11 luglio e la vittima è stata una donna di 45 anni, minacciata con la pistola e costretta a consegnare il suo. Dopo il furto, ilè fuggito senza lasciare tracce. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima ai carabinieri, l’uomo l’ha avvicinata poco dopo essere scesa dalla macchina e mentre si dirigeva verso la palestra. La donna ha notato subito il passamontagna e la tuta da sub, rendendosi conto del pericolo. Erano all’incirca le otto del mattino, e la strada era deserta. A quel punto, ricostruisce Il Messaggero, la minaccia con la pistola ed è stato sufficiente per ottenere l’o.