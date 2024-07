Rogo in fabbrica5 feriti nel Ferrarese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 10.52 Un'esplosione ha innescato un incendio in una fabbrica di materie plastiche a Fiscaglia, nel. Due persone sono rimaste gravemente ferite, altre 3 hanno riportato ferite più lievi. Ilha sprigionato un'alta colonna di fumo nero. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. La sindaca di Ostellato, il comune confinante con Fiscaglia, ha chiesto ai cittadini di restare in casa con le finestre chiuse.