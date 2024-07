Ritrovato cadavere nel Napoletano indagano Carabinieri e Polizia

Leggi tutta la notizia su primacampania

GIUGLIANO – Un mistero avvolge la morte di un uomo di 79 anni, il cui corpo è statola scorsa notte in un vialetto all'interno di un parco a Giugliano, in provincia di Napoli. Il, segnato da una ferita alla testa, è stato scoperto intorno alle 2 del mattino in via Staffetta. Sul posto sono intervenuti una volante del commissariato dilocale e un'ambulanza del 118. Purtroppo, per l'uomo non c'era più nulla da fare e i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulla vita privata della vittima, che non aveva precedenti penali, per cercare di far luce sulle circostanze che hanno portato alla sua tragica fine.