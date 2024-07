Rdc | Damante M5S ‘maggioranza schizofrenica oggi scopre povertà’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Avevano cancellato il reddito di cittadinanza perché consideravano i percettori un popolo di divanisti che non volevano lavorare. Ora, in Sicilia ci ripensano e l?onorevole di Forza Italia Lantieri chiede di reintrodurlo con un provvedimento regionale. Gli scricchiolii della maggioranza dimostrano tutta la sua schizofrenia, che orala povertà?. E’ quanto afferma in una nota la senatrice M5s in Commissione Bilancio Ketty.?– aggiune – senza il reddito e con un misero assegno di inclusione che lascia fuori minori e fragili, la povertà assoluta coinvolge oltre 5 milioni di persone. ?Questo governo ha fatto propaganda sulla pelle dei più deboli, tagliando misure essenziali per la tenuta sociale del Paese. Non si possono ignorare intere fasce di popolazione senza prevedere un welfare in grado di sostenerle in una fase di crisi e povertà.