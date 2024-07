Radioteatro nel chiostro Luca Violini sul palco con il racconto dell’Iliade

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sarà l’attore e doppiatoreil protagonista dello spettacolo di’L’Iliade. L’ira, la vendetta, la pietà, tre tempi sull’epopea di Achille’, in scena domani sera alle 21.30 neldi San’Agostino di Ascoli. Uno spettacolo inserito nellarassegna regionale Teatri Antichi Uniti, su iniziativa di Regione Marche, Amat e 15 Comuni del territorio. Nell’estrema attualità dell’opera di Omero, l’Iliade rappresenta un capolavoro, una meraviglia che ha attraversato intatta interi millenni della nostra storia. "Chiudete gli occhi e ascoltate", così esordisceall’inizio del suo spettacolo. Verissimo, bisogna concentrarsi ed ascoltare attentamente. Ma, non solo, il suo teatro si può non solo ascoltare, ma anche vedere, toccare, persino percepire con l’olfatto. Le emozioni che arrivano allo spettatore attivano inconsapevolmente tutti e quattro i sensi.