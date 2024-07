Pronostico e quote Daniel Elahi Galan – Matteo Berrettini Gstaad 18-07-2024

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 17 luglio 2024)ha superato Pedo Cachin in due set al suo ritorno sulla terra dopo la parentesi erbivora e non potrà che migliorare in questo secondo turno contro. Il colombiano a 28 anni deve ancora vincere il suo primo torneo ATP e non vince a livello Challenger da oltre due anni dunque InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici