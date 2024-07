Presidenziali Usa Biden in caduta libera | due dem su tre per il ritiro

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il tour de force elettorale, le interviste, la conferenza stampa, le rassicurazioni ai sostenitori e alla nazioni, la corsetta sul palco prima di un comizio. Nulla è servito a Joeper convincere i democratici di essere ancora il cavallo vincente su cui puntare e per ribaltare il risultato dei sondaggi che lo continuano a dare indietro a Donald Trump, anche in tutti gli Stati in bilico dove prima