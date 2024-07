Preleva a bancomat e poi viene rapinato | Fermati i due possibili autori

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel giro di 48 ore, a Roma, la Polizia di Stato ha rintracciato e sottoposto a fermo di polizia 2 cittadini romeni, di 35 e 34 anni, presuntidi una rapina ai danni di un uomo di 85 anni. L’anziano, dopo averto dei soldi allo sportello del, è tornato a casa non accorgendosi di essere seguito: una volta entrato nell’androne del suo palazzo, è stato avvicinato dagli stranieri che lo hanno bloccato con la forza e perquisito fino a trovargli addosso il portafogli, contenente 600 euro e carte di credito, e poi sono fuggiti. Quando la vittima è andata in banca per bloccare le carte ha scoperto che poco dopo la rapina era stata effettuata una transazione di 1.000 euro con ilrubato.