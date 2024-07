Playground Palagalli venerdì l’inaugurazione dei campi da basket ristrutturati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arezzo, 17 luglio 2024 – Nuova veste per idaall’aperto di via Bolzano. L’associazione culturale Calamita ha rimesso a nuovo lo spazio sportivo ripulendo l’intera area, riverniciando la pavimentazione e ristrutturando i canestri. E19 luglio alle ore 18 ci saràufficiale. Al fianco del presidente dell’associazione Vincenzo Lorenzini, per il taglio del nastro, ci saranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della provincia Alessandro Polcri, il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi. Il rettore della Basilica di Santa Maria delle Grazie Don Luigi Torniai impartirà la tradizionale benedizione. La struttura, dotata di due grandida pallacanestro ad ingresso libero, accoglie ogni giorno ragazzi e ragazze che si ritrovano per passare qualche ora in compagnia praticando sana attività fisica.