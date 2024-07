Pier Silvio Berlusconi snobba Forza Italia | I moderati sono maggioranza ma manca un riferimento Ma nega la discesa in campo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Chi rappresenta l’elettorato cosiddetto “moderato” in? C’è chi potrebbe risponderee, anzi, di sicurone fa la sua ragione sociale. Non è così però per, amministratore delegato di Mediaset e soprattutto figlio del fondatore e leader massimo del partito azzurro. “Al prossimo giro – dice riferendosi alle prossime elezioni politiche – io penso che ci potrebbe essere una opportunità pazzesca di marketing parlando di politica. Iinla, oggi però non hanno qualcuno in cui si riconoscono veramente”. Per, che ha parlato dalla presentazione dei palinsesti, la controprova di questo “vuoto” è che “la stessa Meloni, che io considero bravissima al di là di come la si pensi, sta prendendo voti anche dei