Pier Silvio Berlusconi | La politica? Chi te lo fa fare… Sulla Rai | Non vedo problema Telemeloni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Mai commissionato sondaggi, balla assurda". Su Malpensa: "Non sapevamo di intitolazione, infastidito da polemiche". L'invito della Lega "a un confronto sul futuro della tv" “Onestamente nonil'". Così, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, durante la serata con la stampa a Cologno Monzese. "Dire che in Italia non c’è libertà di