Patrioti contro Salis in Aula ' non ci siano armi al Pe'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "C'è una deputata, Ilaria, che picchia le persone con un martello. La violenza viene dalla sinistra, e chiederei che venga fatta luce su questa persona per evitare che in quest'portate". Lo ha dichiarato, inalla Plenaria di Strasburgo, l'eurodeputato austriaco deiGeorg Mayer, innescando subito uno scon The Left. "L'estrema destra ha già mostrato il suo vero volto,ha diritti i diritti fondamentali ed è stata imprigionata da Orban per questo. E' un'onore averla qui e con noi combatterà il vostro regime. E' qui a nome di tutti, anche degli ungheresi", ha replicato Manon Aubry.