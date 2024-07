Parigi2024 | Abagnale L' Olimpiade è un' emozione unica

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il canottiere azzurro è alla terza esperienza a cinque cerchi. ROMA - "Il pass olimpico è una grande opportunità, la più importante in assoluto per un atleta. Ai miei compagni di Nazionale dico di godersela divertendosi e dando il massimo per rincorrere un sogno". Sono le parole di Giovanni