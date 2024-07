Orestiadi di Gibellina | la forza delle parole di Claudio Fava e Peppino Mazzotta per non dimenticare

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Come ogni anno, le, il 19 luglio a, ricordano Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, attraverso il teatro . Quest’anno, nell’anniversario della strage di Via D’Amelio, andrà in scena alle“La Grande Menzogna”, testo scritto e diretto dacon David Coco (venerdì 19 luglio alle 21), che sarà anticipato, alle 19.30, da “di Legalità”,