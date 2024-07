Ordine d’arrivo Tour de France 2024 diciassettesima tappa | Carapaz trova la fuga giusta Evenepoel guadagna secondi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo la maglia gialla, anche la vittoria per Richard. Il capitano della EF Education-Easypost si prende una vittoria cercata e voluta negli scorsi giorni, prendendosi di forza la frazione di Superdevoluy scattando sulla penultima salita e arrivando da solo al traguardo nelladelde. Una bella azione per il campione olimpico in carica ancora per poco più di una settimana, entrando nelladi giornata, l’ennesima della sua Grande Boucle. Al traguardo rifila 37? a Simon Yates (Jayco-AlUla) e 57” ad Enric Mas (Movistar). Tra i tre uomini di classifica, Remco(Soudal-Quick Step) scatta sull’ultima salita e10” su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e 12” su Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).