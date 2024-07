Niente patrocinio per Italia-Israele Scelta divisiva bufera sul sindaco di Udine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Altra polemica politica che va a toccare il calcio. Il comune diha infatti deciso di non accogliere la richiesta diarrivata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, per la partita, in programma il 14 ottobre al Bluenergy Stadium e valida per la quarta giornata del Gruppo B di Nations League. A spiegare i motivi è stata l'amministrazione comunale, con una nota affidata all'Ansa: “La decisione è stata presa ritenendo che ladi patrocinare la partita sarebbe stata, essendouno stato in guerra. Ilsi concede a iniziative che non hanno scopo di lucro e questo non era il caso. Sono previste deroghe solo nel caso di eventi benefici, cosa che la partita non è, e nel caso di eventi che portino particolare prestigio all'immagine dell'amministrazione".