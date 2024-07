Napoli | il Torino forte su Ostigard

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilpotrebbe aggiungere alla propria difesa Leo, difensore di proprietà delche, nei giorni scorsi, era entrato anche nelle discussioni dell’affare Buongiorno. Come riporta il sito TuttoMercatoWeb, De Laurentiis aveva deciso poi di svincolare le operazioni, anticipando così tutti i club che erano interessati all’ex capitano del, rimandando i discorsi per il norvegese a data da destinarsi. Cioè ora, perché i granata hanno deciso di puntare su, valutato circa 7 milioni dal. È una trattativa che potrebbe andare in porto anche in prestito con obbligo di riscatto. Ilpreferirebbe a titolo definitivo sin da subito, ma per questioni fiscali non è detto che la formula non possa essere differente.