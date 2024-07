Myriam Sylla Olimpiadi Parigi 2024 pallavolo | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è ormai un’istituzione in azzurro. Ha attraversato momenti difficili ma sembra anche averli superati. Arriva da una stagione tutto sommato positiva e in VNL è stata spesso decisiva, sia in seconda linea che in attacco. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Palermo, 8/1/1995 Sport e disciplina:, torneo femminile Quando gareggia: dal 28 luglio all’11 agosto