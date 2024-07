Musica Pollice Aiam | 19 milioni di spettatori nel 2023 lo spettacolo live aumenta Pil

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) –: “Le attivitàli contribuiscono adre il Pil”), e ilha registrato una crescita di pubblico rispetto all’anno precedente, con un totale di quasi 1 milione e 900milanegli spettacoli dal vivo), che hanno visto “un forte contributo dei privati” ma “esigue risorse Ue”).: così in sintesi Francescantonio, presidente dell’, l’associazione che rappresenta società di concerti, festival, orchestre), enti di formazione e promozionele e le istituzioni impegnate nella diffusione della culturale in Italia e nel mondo), alla presentazione, oggi a Roma, al ministero della Cultura, del rapporto annuale sulle attivitàli in Italia e all’estero, curato dall’