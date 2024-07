Morto Publio Fiori l' annuncio alla Camera di Rampelli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È scomparso l'ex parlamentare, all'età di 86 anni. L'è stato fatto in Aula delladal presidente di turno Fabio. Fori è stato più volte parlamentare, è stato vicepresidente delladei deputati, sottosegretario al ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, sottosegretarioSanità e ministro dei Trasporti e della navigazione. La sua carriera politica ha inizio all'interno della Democrazia Cristiana, nella quale ha militato fino al suo scioglimento. Nel 1977 fu vittima di un agguato delle Brigate Rosse. Nel 1993, in disaccordo con l'apertura della DCsinistra, decise di abbandonare il partito, aderendo al Movimento Sociale Italiano, per poi parteciparenascita di Alleanza Nazionale e infine tornare successivamente"casa madre", con la nascita di Democrazia Cristiana per le Autonomie, diventandone presidente.