Mo | Morace M5S ‘su Palestina silenzio complice Parlamento europeo’

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – ?Il nostro gruppo politico, The Left, ha proposto un dibattito urgente sulla drammatica situazione in, con particolare attenzione al genocidio in corso a Gaza. La nostra richiesta era chiara: portare all’ordine del giorno della sessione plenaria deleuropeo un tema di cruciale importanza per i diritti umani e la pace mondiale. Purtroppo la maggioranza dell’aula ha votato contro la nostra proposta, rigettando così la possibilità di affrontare e discutere apertamente una delle crisi umanitarie più gravi del nostro tempo”. Così in una nota Carolina, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “Questo voto non è solo un fallimento della politica – prosegue l’esponente pentastellata -, ma una colpevole indifferenza verso le sofferenze del popolo palestinese.