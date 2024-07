Migranti | Meloni ' sfida che non possiamo affrontare soli'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Come penso tutti capiscano in questo momento, per il governo italiano il Mediterraneo è una priorità. E non può esserci Mediterraneo senza Italia e Libia insieme. Questo è anche il motivo per cui in questi due anni abbiamo migliorato molto la nostra collaborazione". Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo al Trans-Mediterranean Migration Forum di Tripoli. "Ci sono sfide in questo tempo che nonda. La migrazione è una di queste. Perseriamente questo argomento credo che serva un approccio a 360 gradi. Su questo l'Italia ha lavorato molto, anche a livello multilaterale". La presidente del Consiglio, nel suo intervento, ha rimarcato come le Nazioni Unite sostengano "che il traffico di esseri umani è oggi uno dei traffici criminali più potenti e potenti del mondo.