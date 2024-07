Metalcoat punta al mondo del calcio | presentata un’offerta per acquisire l’Ascoli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bergamo., azienda leader nel settore dei rivestimenti metallici, ha annunciato di aver presentatoformale per l’acquisizione della società Ascoli1898 FC. L’offerta avanzata riflette “non solo un forte e concreto impegno finanziario, ma anche una visione strategica a lungo termine per il rafforzamento e la crescita della società calcistica” si legge in una nota ufficiale. “Siamo entusiasti di questa opportunità e pronti a investire nel futuro del,” ha dichiarato Matteo Trombetta Cappellani, Presidente e Amministratore Delegato di