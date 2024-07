Malattie rare approvato nell’Unione europea trattamento orale della Pfic

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Via libera per maralixibat in pazienti con colestasi intraepatica familiare progressiva La Commissioneha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per Livmarli* (maralixibat) soluzioneper ilcolestasi intraepatica familiare progressiva (), una malattia rara epatica, in pazienti di età pari o superiore a 3 mesi. L'approvazione - spiega in una nota Mirum