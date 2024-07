Malattie rare approvato nell’Unione europea trattamento orale della Pfic

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos Salute) – La Commissioneha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio per Livmarli* (maralixibat) soluzioneper ilcolestasi intraepatica familiare progressiva (), una malattia rara epatica, in pazienti di età pari o superiore a 3 mesi. L’approvazione – spiega in una nota Mirum Pharmaceutical – segue il parere positivo del Comitato dei medicinali ad uso umano (Chmp) dell’Agenzia(Ema), secondo il quale il farmaco nellaapporta un beneficio clinico significativo in termini di migliore efficacia e un contributo importante alla cura del paziente, rispetto alesistente. Il Comp, comitato dell’Ema responsabile‘designazione di farmaco orfano’, ha inoltre raccomandato il mantenimento di tale designazione.