Madre e figlio scomparsi a Riva del Garda

(Di mercoledì 17 luglio 2024) AGI - Sono in corso nella zona del lago diin Trentino le ricerche di unae di suomaggiorenne stranieri, ma residenti a Rovereto. La denuncia di scomparsa del marito è in corso da ieri sera quando i due, dopo una giornata che avrebbero dovuto trascorrere adel, non hanno fatto rientro a casa. Le ricerche, come da accertamenti sulle celle telefoniche della localizzazione dei telefoni cellulari, si sono concentrare nella zona tra Punta Lido e la spiaggia Sabbioni. In azione i sommozzatori ma non hanno trovato nulla. Sono di origini ucraine ma risiedono a Rovereto in Trentino la donna di 56 anni e suodi 19,da ieri pomeriggio nella zona didel. Considerato che l'ultimo segnale emesso dai loro telefoni cellulare e' la spiaggia di Sabbioni, le ricerche sono concentrare in quella zona.