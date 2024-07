Luna negativa L' oroscopo di Branko | ore pesanti per questo segno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Le stelle di". l'di oggi, mercoledì 17 luglio. ARIETE Se non avete nessun legame amoroso, le stelle di questa veramente luminosa estate, ve lo portano. Nel caso non dovesse accadere sotto questain Sagittario oggi e domani, avrete altre possibilità nel mese del Leone. Venere è un'energia inesauribile, realizzerete anche i vostri sogni di gloria. Colpo ben riuscito nel lavoro, affari. Avete la forza di combattere anche eventuali influssi negativi provenienti dalle vicinanze. TORO Le prime ore risentono ancora dellascorpionica, ma poi la tensione si attenua quando passa in Sagittario: una spinta di ottimismo anche per voi., nel significato di “sogno”, assicura che i sogni fatti nella notte, sono premonitori. Col passare delle ore aumenta l'energia fisica e lo spirito vola liberamente, con qualche parola di troppo però, in amore, famiglia.