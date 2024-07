L’ultima Vendetta con Liam Neeson da oggi al cinema

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo essere stato presentato nella sezione Orizzonti Extra della passata edizione della Mostra Internazionale d’Artetografica di Venezia, arriva nelle sale italiane(titolo originale In the Land of Saints and Sinners) diretto da Robert Lorenz (alla sua terza regia dopo Di nuovo in gioco e Un uomo sopra la legge). Chi è il protagonista di “”?è il protagonista di questo imprevedibile thriller irlandese, nei panni di un assassino in pensione che lotta per la sua redenzione, dopo un passato segnato dal crimine e da scelte sbagliate.