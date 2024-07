Luca Percassi sulla cessione di Koopmeiners | Non è mai stata prevista nei nostri programmi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)fa chiarezzasituazione di Teune chiude le porte ad una sua, rispondendo alle notizie che vorrebbero la Juventus in forte pressing sull’olandese. L’amministratore delegato dell’Atalanta ha affermato che ladel numero 7 “non è maineidella società”, perché è “un giocatore fondamentale”, ha dichiarato in conferenza stampa a margine della presentazione di Ben Godfrey a Zingonia. Riguardo agli altri profili monitorati per il centrocampo, su tutti il danese del Celtic Matt O’Riley e Brescianini del Frosinone,ha affermato che “seguiamo e abbiamo la responsabilità di seguire tanti giocatori in tutti i ruoli”. Suc’è forte il pressing della Juventus, che da tempo segue il giocatore, con cui avrebbe anche già un accordo verbale.