Louis Dassilva arrestato la criminologa Bruzzone | Dubbi sulle immagini delle telecamere e movente debole”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Secondo lae consulente della difesa Roberta, l'impianto accusatorio nei confronti di, vicino di casa della 78enne Pierina Paganelli uccisa nello stabile di via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023, si basa su elementi già noti e supposizioni. "Manuela Bianchi era più preoccupata per la fine della sua relazione che per la suocera"