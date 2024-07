Lo store di EvaLab la sartoria per l’empowerment femminile

Leggi tutta la notizia su espressonapoletano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)etica per l’autonomia economica delle donne in uscita da storie di violenza, ha dato vita a un temporaryAbiti disegnati dalla direttrice della Reggia di Caserta e realizzati dalle donne in uscita da situazioni di violenza, in un bene confiscato a Casal di Principe: si tratta della collezione Geometrie di libertà della L'articolo Lodi, laperproviene da Espresso napoletano.