Livia Firth il cancro al seno e l’appello social | La prevenzione mi ha salvata

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’ex moglie dell’attore Colinha raccontato su Instagram che, durante un controllo annuale, le è stato diagnosticato un carcinoma. «Sono così grata di avere il privilegio di accedere a grandi cure mediche, così consapevole che ci sono milioni di persone che non lo fanno e non do nulla per scontato»