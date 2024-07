LIVE – Monza-Nuova Camunia 11-1 amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladidelnel ritiro estivo della formazione di Alessandro Nesta. Prosegue la preparazione dei lombardi, che come negli ultimi anni sfideranno la formazione dilettante per verificare lo stato di forma in questi primi giorni a Pontedilegno-Tonale in cui si sta lavorando molto dal punto di vista fisico, oltre che ovviamente tattico. Chi vincerà e quale sarà il punteggio finale? Appuntamento fissato alle ore 17 di mercoledì 17 luglio. DOVE VEDERE LA PARTITA LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH11-1 (9? e 16? Dany Mota, 12? e 30? Petagna, 22? e 28? A.Carboni, 43? Bresesti, 48? Djuric, 51? aut.