LIVE Italia-Canada Mondiali softball 2024 in DIRETTA | le azzurre si giocano uno storico accesso tra le prime 4

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alladi, match valido per la terza giornata deidifemminile. Dopo il successo inaugurale contro la Cina e la sconfitta di ieri contro gli Stati Uniti, l’si giocherà oggi il tutto per tutto contro la compagine canadese. Lehanno convinto in apertura di rassegna iridata contro la Cina (6-0), ieri purtroppo la superiorità degli Stati Uniti è stata netta e schiacciante (0-7). Ila sua volta è riuscito ad avere la meglio sulla Cina (7-2), ma si è dovuto arrendere alla corazzata a stelle e strisce (2-5).