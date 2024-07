LIVE – Inter-Lugano 1-2 amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladidelnel ritiro estivo dei nerazzurri campioni d'Italia. Primaper la squadra di Simone Inzaghi al BPER Training Center, c'è la classica sfida contro gli svizzeri che di recente hanno battuto nettamente il Parma, una partita che sarà però a porte chiuse e dunque non visibile al pubblico. Sarà la prima occasione per capire quale sia lo stato di forma della squadra, ovviamente siamo agli inizi della preparazione e le gambe saranno abbastanza pesanti. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di mercoledì 17 luglio. DOVE VEDERE LA PARTITA 1-2 (10? Correa, 18? rig. e 25? Przybylko) La partita si svolge a porte chiuse.