LIVE – Fognini-Varillas 2-5 ottavi di finale Atp Gstaad 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel torneo ATP 250 di(terra battuta). Il veterano ligure è in fiducia dopo il terzo turno che ha ottenuto di recente sull’erba di Wimbledon e al debutto ha piegato piuttosto nettamente il qualificato francese Titouan Droguet. Di fronte ora ha un altro tennista proveniente dal tabellone cadetto per poi avere la meglio dopo una battaglia di quasi tre ore nei confronti dell’austriaco Dominic Thiem. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il peruviano, però, venderà cara la pelle, lui che si adatta molto bene storicamente al rosso in altura.