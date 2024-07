LIVE – Darderi-Shevchenko 1-2 ottavi di finale Atp Amburgo 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel torneo ATP 500 di(terra battuta). L’italo-argentino ha esordito con una vittoria in tre set ai danni del lucky loser dominicano Nick Hardt, subentrato in extremis all’acciaccato Lorenzo Sonego. Ora sul suo cammino c’è il potente russo naturalizzato kazako, che al debutto ha battuto al parziale decisivo la wild card di casa Rudolf Molleker. Tra i due giocatori si tratta del primo precedente della carriera, conche partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Il ventiduenne azzurro, però, deve a tutti i costi alzare il suollo contro il tennista sovietico, avversario molto pericoloso su tutte le superfici per via dei suoi colpi molto penetranti soprattutto all’inizio dello scambio.