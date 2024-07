L’intervista di Massimo Bossetti nella docuserie sul caso Yara Gambiraso | I veri assassini ridono di me

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Le parole di, l'uomo condannato all'ergastolo in via definitiva nel 2018 per l'omicidio diGambirasio, la 13enne trovata morta il 26 febbraio 2011,lunga intervista esclusiva dellaNetflix 'Il: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio': "È più facile condannare una persona, che ammettere di aver fatto uno sbaglio".