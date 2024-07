L’ennesima passerella sull’immigrazione DI Meloni in Libia Tante parole pochi risultati…

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Altro viaggio in, altro tentativo di arginare il fenomeno migratorio che, anche se al momento contenuto rispetto ai numeri record del 2023, rappresenta ancora una spina nel fianco per il sistema dell’accoglienza in Italia. Giorgiaè arrivata in questo mercoledì a Tripoli invitata dal premier locale, Abdel Hamid Ddeibah, a partecipare al TransDIinrisultati InsideOver.